Published: 13 Aug 2023 11 AM Updated: 13 Aug 2023 11 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

புனே: தொழிலதிபர் வீட்டில் சரத் பவாரை ரகசியமாகச் சந்தித்துப் பேசிய அஜித் பவார்!

நேற்று புனேயில் உள்ள தொழிலதிபர் ஒருவரின் வீட்டில் சரத் பவாரை அஜித் பவார் சந்தித்து ஒரு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக பேச்சுவார்த்தை நடத்தியிருக்கிறார்.