Published: 20 Jun 2023 11 AM Updated: 20 Jun 2023 11 AM

``மாயாவதி, முலாயம் சிங் முயன்றும் முடியவில்லை; சந்திரசேகர் ராவால் முடியாது" - சொல்கிறார் அஜித் பவார்

``மகாராஷ்டிராவில் காலூன்ற மாயாவதி, முலாயம் சிங் ஆகியோர் முயன்று முடியவில்லை. சந்திரசேகர் ராவ் இப்போது முயன்றுகொண்டிருக்கிறார்” என்று மகாராஷ்டிரா முன்னாள் துணை முதல்வர் அஜித் பவார் தெரிவித்திருக்கிறார்.