Published: 07 Apr 2023 9 AM Updated: 07 Apr 2023 9 AM

``வாழ்க்கையின் கடைசி நாள்களில் இருக்கிறேன்; மகனின் முடிவு தவறானது" - ஏ.கே.ஆண்டனி வேதனை

``எத்தனைநாள் வாழ்வேன் என தெரியவில்லை. தீர்க்க ஆயுள் வாழ வேண்டும் என்ற ஆசையும் எனக்கு இல்லை. எத்தனைநாள் வாழ்ந்தாலும் நான் இறக்கும்போதும் இந்திய நேஷனல் காங்கிரஸ் தொண்டனாக இறப்பேன்” என்றார் ஏ.கே.ஆண்டனி.