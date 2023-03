Published: 18 Mar 2023 10 AM Updated: 18 Mar 2023 10 AM

மம்தாவுடன் கைகோத்த அகிலேஷ்: பாஜக, காங்கிரஸ் இல்லாத புதிய அணி திட்டம் - சம்மதிப்பாரா நவீன் பட்நாயக்?!

சமாஜ்வாடி கட்சித்தலைவர் அகிலேஷ் யாதவ் மேற்கு வங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜியை சந்தித்து காங்கிரஸ் இல்லாத ஒரு அணியை உருவாக்குவது குறித்து ஆலோசனை நடத்தினார்.