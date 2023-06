Published: Just Now Updated: Just Now

கள்ளக்குறிச்சி: மருத்துவமனை இடத்தை ஆக்கிரமித்து கட்டடம்; திமுக ஊராட்சித் தலைவர் கணவருக்கு எதிர்ப்பு!

``தாஸின் மனைவி ஊராட்சி மன்றத் தலைவராக இருக்கிறார். அந்த அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி, மருத்துவமனை பகுதியில் ஆழ்துளைக் கிணறு அமைக்க வந்தார். அதற்கு நாங்கள் அனுமதி தராதபோதும், இரவோடு இரவாக தாஸ் ஆழ்துளைக் கிணறு அமைத்துவிட்டார்." - பகுதிவாசி