Published: 04 May 2023 7 PM Updated: 04 May 2023 7 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

கள்ளழகர் திருவிழா; வி.ஐ.பி-களுக்காக கெடுபிடியா? - குற்றச்சாட்டும், கலெக்டர் விளக்கமும்!

ஆலோசனைக் கூட்டத்தில் பொதுமக்கள் சிரமமின்றி கள்ளழகர் ஆற்றில் இறங்கும் நிகழ்வைப் பார்ப்பது குறித்து எந்த முடிவும் எடுக்கப்படவில்லை. வி.ஐ.பி-க்களை அழைத்துச் செல்வது குறித்துதான் ஆலோசிக்கப்பட்டது.

