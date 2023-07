Published: 07 Jul 2023 9 AM Updated: 07 Jul 2023 9 AM

Published: Today at 9 AM Updated: Today at 9 AM

பொது சிவில் சட்டம்... `எதிர்ப்பு' ; பாஜக கூட்டணி... `தள்ளிவைப்பு’ - பாஜக-வை சீண்டுகிறாரா எடப்பாடி?!

பா.ஜ.க-வுடன் கூட்டணியில் தொடர்கிறீர்களா என்ற கேள்விக்கு பிடிகொடுக்காமல் பதில் சொல்லியிருக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமி, பொது சிவில் சட்டத்தை எதிர்ப்பதாகக் கூறியிருக்கிறார்.