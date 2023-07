Published: 06 Jul 2023 10 AM Updated: 06 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

அஜித் பவார் & கோ `என்ட்ரி'யால் அரசில் அதிருப்தி அலை; முதல்வர் ஷிண்டேவை நெருக்கும் எம்.எல்.ஏ-க்கள்!

மகாராஷ்டிராவில் அஜித் பவாரால் முதல்வர் ஷிண்டேவுக்கு நெருக்கடி ஏற்பட்டிருக்கிறது. இதனால் தனது ஆதரவு எம்.எல்.ஏ-க்கள் கூட்டத்தைக் கூட்டி, இது குறித்து ஏக்நாத் ஷிண்டே ஆலோசனை நடத்தியிருக்கிறார்.