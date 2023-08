Published: 11 Aug 2023 9 AM Updated: 11 Aug 2023 9 AM

மணிப்பூர்: ``அகதிகள் மீது பழிபோடுவது தவறு!" - அமித் ஷா பேச்சுக்கு பழங்குடிகள் அமைப்பு எதிர்ப்பு

``வன்முறையின் தலைமை சிற்பி என நாங்கள் கருதும் முதல்வர் பிரேன் சிங்கை அமித் ஷா இன்னும் பாதுகாத்து வருவது திகைப்பாக இருக்கிறது." - பூர்வீக பழங்குடியினர் தலைவர்கள் அமைப்பு