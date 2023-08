Published: Just Now Updated: Just Now

டெல்லி விவகாரம்: ``அமித் ஷா கூறியது சரிதான், ஏனென்றால்..!" - மம்தா பானர்ஜி சொல்வதென்ன?

"இந்தியா எங்கள் தாய்நாடு, இந்த I.N.DI.A கூட்டணி எங்கள் தாய்நாட்டுக்கானது. அதனால்தான் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு மதிப்பில்லாமல் இருக்கிறது" - மம்தா பானர்ஜி