Published: 23 Jun 2023 8 AM Updated: 23 Jun 2023 8 AM

Manipur Violence : இறங்கி வரும் மத்திய அரசு... தோல்வியை ஒப்புக்கொள்கிறாரா அமித் ஷா?

மணிப்பூர் வன்முறை குறித்து பிரதமர் மோடி வாயே திறக்கவில்லை என்கிற குற்றச்சாட்டு தீவிரமடைந்திருக்கும் நிலையில், மணிப்பூர் அமைதிக்காக அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்துக்கு அமித் ஷா அழைப்புவிடுத்திருக்கிறார்.