Published: 20 May 2022 7 AM Updated: 20 May 2022 7 AM

`குட்கா உபயோகத்தை ஊக்கப்படுத்துகின்றனர்’ - அமிதாப் பச்சன், ஷாருக் கானுக்கு எதிராக வழக்கு