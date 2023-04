Published: Just Now Updated: Just Now

நந்தினி Vs அமுல்... கர்நாடகாவில் நடைபெறும் ‘பால் பாலிடிக்ஸ்’ - யாருக்கு சாதகம்?!

‘கர்நாடகாவின் நந்தினியா... குஜராத்தின் அமுலா’ என்ற சர்ச்சை கர்நாடக சட்டமன்றத் தேர்தல் பிரசாரம் சூடுபிடித்திருக்கும் நேரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.