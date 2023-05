Published: 25 May 2023 1 PM Updated: 25 May 2023 1 PM

"அமுல் நிறுவனம் பால் கொள்முதல் செய்வதை தடுத்து நிறுத்துங்க'' - அமித்ஷாவுக்கு ஸ்டாலின் கடிதம்

தமிழ்நாட்டில் ஆவின் பால் கொள்முதலை பாதிக்கும் வகையில் அமுல் நிறுவனம் செயல்படுவதை உடனடியாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என முதல்வர் ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கிறார்.