Published: 30 Mar 2023 7 AM Updated: 30 Mar 2023 7 AM

Published: Today at 7 AM Updated: Today at 7 AM

காலிஸ்தான்: `டாக்டர் வீர் சிங் முதல் அம்ரித்பால் சிங் வரை' - தனி நாடு கோரிக்கை கடந்து வந்த பாதை!

பஞ்சாப் மாநிலத்தில் தற்போது மீண்டும் குரலெழுப்பப்படும் காலிஸ்தான் தனி நாடு கோரிக்கை கடந்து வந்த பாதையைப் பார்ப்போம்.