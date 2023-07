Published: 10 Jul 2023 10 AM Updated: 10 Jul 2023 10 AM

`இந்த பாஜக-வில் இருப்பவனுங்களுக்கு...' - வைரல் ஆடியோ; மீண்டும் சர்ச்சையில் விழுப்புரம் பாஜக தலைவர்

பா.ஜ.க நிர்வாகிகள் குறித்து, தகாத வார்த்தைகளைப் பயன்படுத்தி, விழுப்புரம் தெற்கு மாவட்ட பா.ஜ.க தலைவர் வி.ஏ.டி.கலிவரதன் பேசுவதாக வெளியாயிருக்கும் ஆடியோ, கட்சி வட்டாரத்தில் பரபரப்பாகியிருக்கிறது.