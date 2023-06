Published: 26 Jun 2023 7 AM Updated: 26 Jun 2023 7 AM

"பாஜக-வால், சிறுபான்மை மக்கள் சித்திரவதைக்கு ஆளாக்கப்படுகிறார்கள்" - செஞ்சி மஸ்தான் பேட்டி

"அதிகாரபூர்வ எதிர்க்கட்சியாக இருப்பது அதிமுகதான். எடப்பாடி பழனிசாமியை பார்த்து... அண்ணாமலை, "நாங்கள்தான் உண்மையான எதிர்க்கட்சி" என்று சொன்னால் அவர்கள் உண்மையான எதிர்க்கட்சியா, பொய்யான எதிர்க்கட்சியா என்ற விடை தெரியும்." - அமைச்சர் மஸ்தான்.