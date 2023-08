Published: 03 Aug 2023 11 AM Updated: 03 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

என்.எல்.சி விவகாரத்தில் அண்ணாமலையுடன் மல்லுக்கட்டும் அன்புமணி... பின்னணி என்ன?!

``என்.எல்.சி தொடர்பாக அன்புமணி ராமதாஸ் நாடாளுமன்றத்தில் கேள்வி கேட்டத்தை வரவேற்கிறேன். இதை வைத்து அரசியல் செய்யவில்லை. அதேமாதிரி அன்புமணியும் அரசியல் செய்யாமல் ஆக்கப்பூர்வமாக ஒன்றிணைந்து மக்களுக்கு நல்லது செய்ய வேண்டும்” - அஸ்வத்தாமன்