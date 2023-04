Published: 12 Apr 2023 7 AM Updated: 12 Apr 2023 7 AM

`நாங்க என்ன இங்க வெட்டியாக உக்காந்திருக்கோமா?’ - காட்டமான எடப்பாடி பழனிசாமி | சட்டசபை ’காரசாரம்’

`யாருடைய ஆட்சியில் வேட்டி, சேலை தரமாக இருந்தது?’ என சட்டப்பேரவையில் திமுக - அதிமுக இடையே காரசார விவாதம் நடந்தது...