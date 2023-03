Published: 03 Mar 2023 8 AM Updated: 03 Mar 2023 8 AM

``கும்மிடிப்பூண்டியை தாண்டாத ஸ்டாலின் நேஷனல் லீடரா? ; அது பகல் கனவு" - அண்ணாமலை பேச்சு

``மோடியை, எந்த கட்சி முழுமையாக ஏற்றுக் கொண்டு களத்தில் இருக்கிறார்களோ, அந்த கட்சியோடு கூட்டணி தொடரும். அண்ணன் திருமா, திமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியில் வருவதாக இருந்தால் தைரியமாக வரலாம்" - பா.ஜ.க மாநில தலைவர் அண்ணாமலை