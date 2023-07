Published: 29 Jul 2023 9 AM Updated: 29 Jul 2023 9 AM

``கைது நடவடிக்கையை மட்டுமே நம்பி இருக்கிறது திமுக அரசு!” - பத்ரி சேஷாத்ரி கைதுக்கு அண்ணாமலை கண்டனம்

``புகழ்பெற்ற பதிப்பாளர், மேடைப் பேச்சாளர் பத்ரி சேஷாத்ரி அவர்களை தமிழக காவல்துறை இன்று அதிகாலை கைது செய்துள்ளதை தமிழக பாஜக வன்மையாகக் கண்டிக்கிறது.” - அண்ணாமலை