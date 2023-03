Published: 07 Mar 2023 10 AM Updated: 07 Mar 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் பிரச்னையில் ‘அரசியல்’ செய்கிறாரா அண்ணாமலை?!

வடமாநிலத் தொழிலாளர்கள் விவகாரத்தில் பா.ஜ.க தலைவர் அண்ணாமலை மீது போலீஸார் வழக்கு பதிவுசெய்திருக்கின்றனர். ‘முடிந்தால் என்னைக் கைதுசெய்து பாருங்கள்’ என்று சவால் விட்டிருக்கிறார் அண்ணாமலை.