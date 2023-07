Published: 28 Jul 2023 10 AM Updated: 28 Jul 2023 10 AM

Published: Today at 10 AM Updated: Today at 10 AM

அண்ணாமலை: ராமேஸ்வரம் கோயிலில் இரவில் குடும்பத்துடன் பூஜை... விழா மேடையையும் பார்வையிட்டார்!

என் மண் என் மக்கள் என்ற முழக்கத்துடன் அண்ணாமலை ராமேஸ்வரத்தில் இருந்து பாதயாத்திரையை தொடங்க உள்ள நிலையில், ராமேஸ்வரத்தில் உள்ள கோயிலில் குடும்பத்துடன் சென்று திடீர் பூஜை செய்தார்.