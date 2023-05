Published: 19 May 2023 3 PM Updated: 19 May 2023 3 PM

Published: Just Now Updated: Just Now

``செந்தில் பாலாஜியை அமைச்சரவையிலிருந்து டிஸ்மிஸ் செய்ய ஆளுநரை வலியுறுத்துவோம்" - அண்ணாமலை

``21-ம் தேதி காலை 10 மணிக்கு, பாஜக சட்டமன்ற குழு, ஆளுநரை சந்திக்க உள்ளது. கள்ளச்சாராய விவகாரத்தில் ஆளுநர் நேரில் தலையிட்டு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படும்.” - அண்ணாமலை