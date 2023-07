Published: 03 Jul 2023 6 AM Updated: 03 Jul 2023 6 AM

Published: Today at 6 AM Updated: Today at 6 AM

உதயநிதி பாணியில் செங்கல்லை கையில் எடுத்த அண்ணாமலை - குமரி சங்கமத்தில் ஆவேசம்!

அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின், கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் செங்கல்லை வைத்து மதுரை எய்ம்ஸ் மருத்துவமனை என மத்திய அரசை கிண்டலடித்தார். அதே பாணியை பா.ஜ.க மாநில தலைவர் அண்ணாமலை கையில் எடுத்திருக்கிறார்.