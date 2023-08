Published: Just Now Updated: Just Now

`அண்ணாதுரை விமர்சித்த சாராயம் மூலம் வருமானம் ஈட்டும் திமுக அரசு, அவமானம்..!' - அண்ணாமலை காட்டம்

`இன்னமும் தமிழகத்தில் மன்னர் ஆட்சியும், வாரிசு அரசியலும் நிலைக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்திலேயே தி.மு.க-வினர் செயல்படுகின்றனர். ஒரே தொகுதியில் அப்பா, மகன் இருவரும் வெற்றிபெற்று சட்டமன்ற உறுப்பினாராகப் பணியாற்றுகின்றனர்.' - அண்ணாமலை