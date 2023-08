Published: 09 Aug 2023 11 AM Updated: 09 Aug 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

``கொத்தடிமைக் கூட்டமான திமுக, அதிமுக-வை விமர்சிப்பது வெட்கக்கேடானது!” - ஸ்டாலினைச் சாடிய அண்ணாமலை

``டெல்லி ஒரு யூனியன் பிரதேசம், இது வரையறுக்கப்பட்ட அதிகாரங்களைக்கொண்ட சட்டமன்றத்தைக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை மாநில உரிமைகளுடன் குழப்பிக்கொள்ளும் தமிழக முதல்வருக்கு யாராவது எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும்.” - அண்ணாமலை