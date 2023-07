Published: 03 Jul 2023 7 AM Updated: 03 Jul 2023 7 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

``16 மணி நேரம் வேலை செய்யவேண்டும்; 8 மணி நேர வேலை சரியாக இருக்காது!" - அண்ணாமலை சொல்வதென்ன?

`படிக்கும்போது ஒரு ரோபோட்டைப்போல இயங்கிக் கொண்டிருந்தேன். இன்றைய இளைஞர்கள் புதிய சிந்தனையை கொண்டவர்கள். எல்லாமே முடியும் என்கிற இந்தியா இது. இந்தியாவால் முடியாது என்பதே கிடையாது.' - அண்ணாமலை