இன்னும் சென்னை திரும்பாத அண்ணாமலை... சொன்னபடி 14-ம் தேதி பட்டியல் வெளியாகுமா?!

“கர்நாடக சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான இணைப்பொறுப்பாளராக அண்ணாமலை நியமிக்கப்பட்டதிலிருந்து, பெரும்பான்மையான நாள்கள் தமிழ்நாட்டில் இருப்பதை விட கர்நாடகாவில்தான் இருக்கிறார்.”