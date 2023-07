Published: 15 Jul 2023 7 AM Updated: 15 Jul 2023 7 AM

திடீரென டெல்லிக்கு அழைக்கப்பட்ட அண்ணாமலை... பின்னணி என்ன?!

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி, டெல்லியில் 5 நாள்கள் முகாமிட்டு சென்னை திரும்பிய நிலையில், தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலையும் டெல்லி சென்று வந்தது அரசியல் வட்டாரங்களில் பேசுபொருளாகியுள்ளது.