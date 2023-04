Published: 17 Apr 2023 10 AM Updated: 17 Apr 2023 10 AM

வாட்ச் நம்பர், பில் நம்பர்... தொடரும் ‘சொதப்பல்’ - தீராத அண்ணாமலையின் `ரஃபேல் வாட்ச்’ சர்ச்சை!

வாட்ச்சுக்கான பில்லைக் கேட்டு தி.மு.க உள்ளிட்ட கட்சியினர் சமூக வலைதளங்களில் கேள்வியெழுப்ப, 'ஏப்ரல் 14-ம் தேதி பில்லை வெளியிடுவேன்' என உறுதியாகக் கூறினார் அண்ணாமலை. அதன்படி, கடந்த 14-ம் தேதி வெளியிட்ட வாட்ச் பில்லும் பல சர்ச்சைகளைக் கிளம்பியிருக்கிறது.