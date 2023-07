Published: 12 Jul 2023 11 AM Updated: 12 Jul 2023 11 AM

Published: Today at 11 AM Updated: Today at 11 AM

லஞ்சம் வாங்கியதாகப் புகார்; ஊரக வளர்ச்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் ரெய்டு - என்ன நடந்தது?

மகளிர் திட்ட இயக்குநராகப் பணிபுரிந்துவந்த ரேவதியின் அறையிலிருந்த ரூ.2 லட்சம் பணத்தை, லஞ்ச ஒழிப்பு போலீஸார் கைப்பற்றினர்.