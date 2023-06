Published: 07 Jun 2023 10 AM Updated: 07 Jun 2023 10 AM

Published: Just Now Updated: Just Now

கர்நாடகா: ”பாஜக கொண்டு வந்த சட்டங்கள்... வளர்ச்சிக்கு தடையாக இருந்தால் நீக்கலாம்" - பிரியங்க் கார்கே

``காங்கிரஸ் அரசின் கவனம் அரசியல் செய்வதிலில்லை. பொருளாதாரத்தில் இருக்கிறது” - பிரியங்க் கார்கே