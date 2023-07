Published: Just Now Updated: Just Now

மின்சார வாரியத்தில் ரூ.397 கோடிக்கு ஊழல் நடைபெற்றதா? - அறப்போரின் குற்றச்சாட்டும் அரசின் விளக்கமும்

`மின்சாரத்துறை அமைச்சராக செந்தில் பாலாஜி இருந்த கடந்த இரண்டு ஆண்டு காலத்தில் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்துக்கு புதிய டிரான்ஸ்ஃபார்மர்கள் வாங்கியதில் ரூ.397 கோடிக்கு ஊழல் நடைபெற்றிருக்கிறது' என அறப்போர் இயக்கம் குற்றம்சாட்டியது.