Published: 28 May 2022 9 AM Updated: 28 May 2022 9 AM

``ஆர்எஸ்எஸ் அமைப்பைச் சேர்ந்தவர்கள் பூர்வீக இந்தியர்களா, திராவிடர்களா?'' - சித்தராமையா கேள்வி