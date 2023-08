Published: Just Now Updated: Just Now

காவிரி பிரச்னை அணுகுமுறையில் விவசாயிகளின் அதிருப்திக்கு ஆளாகிறதா திமுக அரசு?!

தமிழ்நாட்டின் உயிர்நாடிப் பிரச்னையான காவிரி நீர் விவகாரத்தில் தி.மு.க அரசு உரிய முக்கியத்துவம் கொடுத்து நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று விவசாயிகள் தரப்பினர் குற்றம்சாட்டுகிறார்கள்.