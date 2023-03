Published: 18 Mar 2023 11 AM Updated: 18 Mar 2023 11 AM

உக்ரைன் போர்க்குற்றம்: அதிபர் புதினுக்கு கைது வாரண்ட் : சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் சொல்வதென்ன?

ரஷ்ய அதிபர் புதினுக்கு கைது வாரண்ட் பிறப்பித்து சர்வதேச குற்றவியல் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.