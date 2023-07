Published: Just Now Updated: Just Now

Maamannan: உண்மையான மாமன்னன் யார்? முதல் தலித் சபாநாயகர் செய்தது என்ன?

தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலக் கல்வியை நிர்ணயம் செய்யும் அந்த ஒற்றை வாக்கினை பதிவு செய்தார். அந்த ஒற்றை வாக்கு குலக்கல்வி திட்டத்தைக் கிடப்பில் போட வைத்தது. பின்னாளில் காமராசரால் அத்திட்டத்தை ரத்து செய்ய வழிவகை செய்தது. அவரே தமிழகத்தின் பட்டியல் சமூகத்தின் முதல் சபாநாயகர் ஆவார்.