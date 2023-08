Published: Just Now Updated: Just Now

`அனைத்து மொழிகளும் என் மொழிதான்!’ – புதுவையில் குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு பேச்சு

`பிரான்ஸ், இந்தியா இடையிலான நட்புறவின் வாழும் பாலமாக புதுவை விளங்குகிறது. அளவில் சிறியதாக இருக்கும் இந்த யூனியன் பிரதேசம் மிகவும் அழகானது. சர்வதேச அளவில் புதுவை சமூக முன்னேற்றத்தில் முதலிடத்தில் உள்ளது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது.' - திரௌபதி முர்மு