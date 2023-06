Published: 09 Jun 2023 6 AM Updated: 09 Jun 2023 6 AM

'ரூ.400 கோடி... மக்களுக்கு அசௌகரியம்' - கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலைய சர்ச்சை

கிளாம்பாக்கத்தில் ரூ.400 கோடி செலவில் அமையப்பெற்றிருக்கும் புதிய பேருந்து நிலையம் போக்குவரத்து நெரிசலை பெருமளவு குறைக்கும் என மார்தட்டி கொள்கிறார்கள், அரசு அதிகாரிகள். ஆனால் மறுபுறம் பொதுமக்கள்..?!