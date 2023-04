Published: 30 Apr 2023 11 AM Updated: 30 Apr 2023 11 AM

``என்னால எதையுமே மாத்தமுடியல..!" - மனஉறுத்தலால் அரசு வேலையை ராஜினாமாசெய்த வி.ஏ.ஓ உருக்கம்!

அரசாங்க வேலையில் தன்னால் முழு மனதுடன் திருப்தியாகச் செயல்பட முடியவில்லை, ஆக்கபூர்வமாக எந்த ஒரு விஷயத்தையும் செய்ய முடியவில்லை என்ற மனஉறுத்தலால், வி.ஏ.ஓ பணியை ராஜினாமா செய்திருக்கிறார்.

