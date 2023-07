Published: 31 Jul 2023 9 AM Updated: 31 Jul 2023 9 AM

முதல்வரிடம் புகாரளித்த திமுக கவுன்சிலர்கள்; கிலியில் அமைச்சர் மஸ்தான் - இது திண்டிவனம் திகுதிகு!

"தனக்கும், தன் வாரிசுக்கும் போட்டியாக வந்துவிடக் கூடாதென பழைய நிர்வாகிகளை அழிக்க நினைக்கிறார் மஸ்தான்" - தி.மு.க நிர்வாகி.