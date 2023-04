Published: Just Now Updated: Just Now

நெல்லை: ”பல் பிடுங்கப்பட்ட விவகாரம்; பல்வீர் சிங்மீது வழக்கு பதிய வேண்டும்!” - கே.பாலகிருஷ்ணன்

அம்பாசமுத்திரம் ஏ.எஸ்.பி பல்வீர் சிங், கைதிகளின் பற்களைப் பிடுங்கியது தொடர்பாக அவர்மீதும், அவருக்கு உடந்தையாக இருந்தவர்கள்மீதும் எஃப்.ஐ.ஆர் பதிவுசெய்ய வேண்டும் என கே.பாலகிருஷ்ணன் தெரிவித்தார்.