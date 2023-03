Published: Just Now Updated: Just Now

"இந்தியாவின் நீதித்துறைக்கு பிபிசி சவால் விட விரும்புகிறது" - பிபிசி-க்கு எதிராக அஸ்ஸாம் தீர்மானம்!

``இந்தப் பிரச்னை, நம் நாட்டின் நீதித்துறையின் சுதந்திரம் குறித்தது. இந்தியாவுக்கும், அதன் நீதித்துறைக்கும், பிபிசி சவால் விடுக்க விரும்புகிறது." - அஸ்ஸாம் முதல்வர்