Published: 20 Jun 2023 6 AM Updated: 20 Jun 2023 6 AM

'பள்ளியில் பயங்கரவாதிகள் வெறியாட்டம்' - உகாண்டாவில் 42 பேர் உயிரிழப்பு; நடந்தது என்ன?!

உகாண்டாவில் இருக்கும் பள்ளி ஒன்றில் பயங்கரவாதிகள் நடத்திய வெறியாட்டத்தில் சிக்கி 38 மாணவர்கள் உட்பட 42 பேர் உயிரிழந்தனர்.