ராமநாதபுரம்: பாஜக மாவட்ட தலைவரை கொல்ல ஸ்கெட்ச்; கூலிப்படையை ஏவியது யார்? - அதிர்ச்சிப் பின்னணி!

தரணி முருகேசன் விவசாய பண்ணைக்கு ஆளுநர் வருகை தர உள்ளதாக சொல்லப்படும் நிலையில் அவரை கூலிப்படையினர் கொலை செய்ய முயன்ற சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.