Published: 06 Mar 2023 7 AM Updated: 06 Mar 2023 7 AM

``நீதித்துறை, ஜனநாயகம் நெருக்கடியில் உள்ளதாக சிலர் தவறாக பரப்புகிறார்கள்" - கிரண் ரிஜிஜு

இந்திய நீதித்துறையும் ஜனநாயகமும் நெருக்கடியில் உள்ளது என பொய்யாக உலகுக்கு எடுத்துரைக்க சிலர் முயற்சிகள் மேற்கொள்வதாக மத்திய சட்ட அமைச்சர் கிரண் ரிஜிஜு குற்றம்சாட்டியிருக்கிறார்.