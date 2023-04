Published: 09 Apr 2023 7 AM Updated: 09 Apr 2023 7 AM

``சாதி, மதத்தின் அடிப்படையில் மக்களைப் பிரிக்க அரசு முயற்சி!" - குற்றம்சாட்டும் சரத் பவார்

``சாதி, மதத்தின் அடிப்படையில் மக்களைப் பிரிக்க அரசு முயல்கிறது" என சரத் பவார் குற்றம்சாட்டியிருக்கிறார்.