Published: Just Now Updated: Just Now

ஆஸ்திரேலியா: `நாடாளுமன்றத்தில் பாலியல் வன்முறைக்கு ஆளானேன்!' - கண் கலங்க குற்றம்சாட்டிய பெண் எம்.பி

``இந்த நாடாளுமன்றக் கட்டடம் பெண்கள் பாதுகாப்பாக பணி செய்வதற்கான கட்டடமல்ல. டேவிட் வன் என்னிடம் பாலியல் வன்முறையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார்." - லிடியா தோர்ப்