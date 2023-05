Published: 27 May 2023 2 PM Updated: 27 May 2023 2 PM

Aavin vs Amul: ``ஆவினின் பிரச்னை அமுல் அல்ல..."- வானதி சீனிவாசன் அட்டாக்

"உண்மையில் உள்ள சிக்கல்களை களையாமல், அமுலை வைத்து அரசியல் நடத்த நினைத்தால் எதுவும் நடக்காது. ஆவினை முதல் இடத்திற்கு கொண்டு வரவும், கறவை மாடுகளை வளர்க்கும் ஏழை, ஒடுக்கப்பட்ட மக்களின் நலன்களை காக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்" - வானதி சீனிவாசன்